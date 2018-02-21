Президент назначил Павла Букина главой "Укроборонпрома"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал документ о назначении Павла Букина новым главой "Укроборонпрома". Об этом он заявил во время представления нового председателя концерна, передает УНН.
“Украинское правительство эту кандидатуру (П.Букина — ред.) поддержало, внесены сегодня мне предложения, и я счастлив объявить, что поддерживаю предложение правительства. И подписываю указ о назначении Павла Букина генеральным директором государственного концерна “Укроборонпрома”, — заявил П.Порошенко.
Как сообщал УНН, 13 февраля Президент уволил Романа Романова с должности генерального директора государственного концерна “Укроборонпром”.