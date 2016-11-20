Президент привітав боксера О.Гвоздика з черговою перемогою на професіональному ринзі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці Facebook привітав українського боксера Олександра Гвоздика з черговою перемогою на професіональному ринзі, передає УНН.
"Олександр Гвоздик переконливо бере гору над Айзеком Чілембою! Це вже 12 бій нашого боксера на професійному ринзі - і українець залишається непереможним! Щиро вітаємо, пишаємось та бажаємо Олександрові нових успіхів!", - йдеться в привітанні.
Нагадаємо, боксер О.Гвоздик здобув 12-у перемогу на професійному ринзі