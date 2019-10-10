Президент пояснив неможливість розкриття планів щодо відведення військ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Влада не може повністю розкривати плани щодо подальших кроків армії на Донбасі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.
"Ви хочете знати все – куди ми ідемо, коли ми наступаємо? Як я можу всю інформацію розказати? Все ж таки мені потрібні переваги (перед ворогом – ред.), а повністю розказати всі наші плани – це не перевага, це програш. Тому я згоден, комунікація слабка", - зазначив Президент.
За його словами, людей, які справедливо обурюються невідомістю стосовно стратегії держави на Донбасі, "підігрівають" певні політичні сили.
При цьому він додав, що всі сторони мають допомагати одна одній для того, щоб перемогти спільного ворога.
"Я поважаю ветеранів, але це не правильно, що вони вже не є військовими і приїхали в Золоте і сидять там озброєні", - наголосив Президент.
При цьому він наголосив, що наразі в районі Золотого працює безліч військових служб, які повністю контролюють ситуацію. Утім, озброєні добровольці щодня розповідають місцевим жителям, що їх "здають до Л/ДНР".
Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко вчиняє помилку, виступаючи проти відведення військ біля Золотого на Донбасі, заявив Зеленський.