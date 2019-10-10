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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський назвав помилкою прагнення Порошенка зупинити відведення військ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. П’ятий президент України Петро Порошенко вчиняє помилку, виступаючи проти відведення військ біля Золотого на Донбасі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час прес-марафону, передає кореспондент УНН.

Зеленський назвав помилкою прагнення Порошенка зупинити відведення військ на Донбасі

“Помилка Порошенка в тому, що йому здається, що він може бути лідером іншого “майдану”, і він готовий — ви бачили заяву і Штайнмайєра, і французького лідера і багатьох європейських ЗМІ — вони в шоці, тому що його риторика міняється, як і змінився його статус, але єдине — що він забуває, що вже не президент. Він проти розведення, і йому здається, що з цього приводу може бути “майдан”, — зазначив Президент.

За його словами, 89% українців виступає за те, щоб закінчити війну, так само за розведення військ виступає населення Золотого.

Нагадаємо, у Луганській області один автомобіль, намагаючись прорватися через блокпост, щоб проїхати до ділянки розведення у Золотому, наїхав на поліцейського, відкрито кримінальне провадження.

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