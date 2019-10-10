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Зеленский назвал ошибкой стремление Порошенко остановить отвод войск на Донбассе

Киев • УНН

 • 26392 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко совершает ошибку, выступая против отвода войск у Золотого на Донбассе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.

Зеленский назвал ошибкой стремление Порошенко остановить отвод войск на Донбассе

“Ошибка Порошенко в том, что ему кажется, что он может быть лидером другого “майдана”, и он готов — вы видели заявление и Штайнмайера и французского лидера и многих европейских СМИ — они в шоке, потому что его риторика меняется, как и изменился его статус, но единственное — что он забывает, что уже не президент. Он против разведения, и ему кажется, что по этому поводу может быть “майдан”, — отметил Президент.

По его словам, 89% украинцев выступает за то, чтобы закончить войну, так же за разведение войск выступает население Золотого.

Напомним, в Луганской области один автомобиль, пытаясь прорваться через блокпост, чтобы проехать к участку разведения в Золотом, наехал на полицейского, открыто уголовное производство.

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