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Президент объяснил невозможность раскрытия планов по отводу войск

Киев • УНН

 • 9443 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Власть не может полностью раскрывать планы дальнейших шагов армии на Донбассе. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона, передает корреспондент УНН.

Президент объяснил невозможность раскрытия планов по отводу войск

"Вы хотите знать все - куда мы идем, когда мы наступаем? Как я могу всю информацию рассказать? Все же мне нужны преимущества (перед врагом - ред.), а полностью рассказать все наши планы - это не преимущество, это проигрыш. Поэтому я согласен, коммуникация слаба", - отметил Президент.

По его словам, людей, которые справедливо возмущаются неизвестностью относительно стратегии государства на Донбассе, "подогревают" определенные политические силы.

При этом он добавил, что все стороны должны помогать друг другу для того, чтобы победить общего врага.

"Я уважаю ветеранов, но это не правильно, что они уже не являются военными и приехали в Золотое и сидят там вооруженные", - подчеркнул Президент.

При этом он отметил, что сейчас в районе Золотого работает множество военных служб, которые полностью контролируют ситуацию. Впрочем, вооруженные добровольцы ежедневно рассказывают местным жителям, что их "сдают в Л/ДНР".

Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко совершает ошибку, выступая против отвода войск у Золотого на Донбассе, заявил Зеленский.

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