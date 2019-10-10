Президент повідомив про нові списки на обмін

“Ніхто ніколи не забуде жодної людини, яка знаходиться в полоні, за ґратами на території РФ, чи в Криму, чи на території ДНР, ЛНР. Вони дійсно розкидані. У нас існує два, поки що тільки два, списки на обмін. Як я сказав, вони так і діляться: люди які кримчани, вони всі знаходяться у списку людей, про яких ми маємо говорити в принципі тільки з Росією, тому що вони знаходяться на тій чи іншій території, і від бойовиків „ДНР“, „ЛНР“ це питання не залежить зовсім. Є список цих людей. Інший — список, який знаходиться на території „ДНР“, „ЛНР“ — наші люди. Цей список теж є, обговорюється. І третій, нажаль, найскладніше питання, це люди, які не мають підтвердження зі сторони „ДНР“, „ЛНР“ що ці люди у них є, а у нас є інформація, що наші люди там знаходяться. Це найскладніше питання”, — сказав Зеленський.

З його слів, по першим двом трекам Україна готова, є ці списки. Також Зеленський заявив, що російська сторона декларує, що без нормандського формату до цього питання не дійдуть.

“Там великий список людей, і у нас великий список їх людей, це правда. Тому ці списки вже підготовлені нашою стороною. Частина цих трьох треків вже обговорено навіть в мінському форматі. Але рішення буде, я думаю, на зустрічі в нормандському форматі”, — додав Президент.

Як писав УНН, Зеленський на нормандській зустрічі хоче обговорити амністію і повернути питання Криму.