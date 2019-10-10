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Президент сообщил о новых списках на обмен

Киев • УНН

 • 5537 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Списки на новый обмен удерживаемыми лицами с Россией готов, процесс обмена будет обсуждаться на встрече в нормандском формате. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.

Президент сообщил о новых списках на обмен

“Никто никогда не забудет ни одного человека, который находится в плену, за решеткой на территории РФ, или в Крыму, или на территории ДНР, ЛНР. Они действительно разбросаны. У нас существует два, пока только два, списки на обмен. Как я сказал, они так и делятся: люди которые крымчане, они все находятся в списке людей, о которых мы должны говорить в принципе только с Россией, потому что они находятся на той или иной территории, и от боевиков „ДНР“, „ЛНР“ этот вопрос не зависит вовсе. Есть список этих людей. Другой — список, который находится на территории „ДНР“, „ЛНР“ — наши люди. Этот список тоже есть, обсуждается. И третий, к сожалению, самый сложный вопрос, это люди, которые не имеют подтверждения со стороны „ДНР“, „ЛНР“ что эти люди у них есть, а у нас есть информация, что наши люди там находятся. Это сложный вопрос”, — сказал Зеленский.

По его словам, по первым двум трекам Украина готова, есть эти списки. Также Зеленский заявил, что российская сторона заявляет, что без нормандского формата к этому вопросу не дойдут.

“Там большой список людей, и у нас большой список их людей, это правда. Поэтому эти списки уже подготовлены нашей стороной. Часть этих трех треков уже обсуждался даже в минском формате. Но решение будет, я думаю, на встрече в нормандском формате”, — добавил Президент.

Как писал УНН, Зеленский на нормандской встречи хочет обсудить амнистию и вернуть вопрос Крыма.

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