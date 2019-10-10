Зеленський на нормандській зустрічі хоче обговорити амністію і повернути питання Криму

"В нормандському процесі будуть підняті теми, "червоні лінії". Один одного ми всі почуємо, які наступні кроки. Може бути вибудований формат подальших кроків. Після цього ми почуємо, приїдемо в Україну", - сказав Президент.

Він зазначив також, що в Україні вже є один закон про особливий статус Донбасу.

"До речі, відповідаючи одразу на питання про те, який буде новий закон про особливий статус, – там пункти, ці "червоні лінії", ми готові обговорювати з суспільством, з журналістами, і тільки після чого – з Верховною Радою, і тільки після цього голосувати. З приводу амністії, ви знаєте що прийнятий закон… І це питання повинно обговорюватися в нормандському форматі. Тобто що це за закон, що це за амністія, кого ми амністуємо, яким чином, хто повинен розглядатися в форматі питання амністії", - сказав Зеленський.

На його думку, є категорія людей, яких не стосується амністія.

"Усі ці питання почнуть проговорюватися в нормандському форматі. Щодо Криму, до цього, ви знаєте, на жаль… Я постійно піднімав питання: чому в Мінську не обговорюється Крим? А чому в нормандському форматі не обговорюється? Тобто для мене нормандський формат – це ще й можливість повернення питання вирішення Криму, хоча б до обговорення", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше сьогодні Зеленський заявляв, що Україна має декілька дат проведення зустрічі у нормандському форматі.