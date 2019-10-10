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Зеленский на нормандской встрече хочет обсудить амнистию и вернуть вопрос Крыма

Киев • УНН

 • 9901 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. Во время встречи в нормандском формате будут обсуждены "красные линии" по Донбассу, а также возможное возвращения вопроса Крыма на повестку дня. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналиста во время пресс-марафона в Киеве, передает корреспондент УНН.

Зеленский на нормандской встрече хочет обсудить амнистию и вернуть вопрос Крыма

"В нормандском процессе будут подняты темы, "красные линии". Друг друга мы все услышим, последующие шаги. Может быть выстроен формат дальнейших шагов. После этого мы услышим, приедем в Украину", - сказал Президент.

Он отметил также, что в Украине уже есть один закон об особом статусе Донбасса.

"Кстати, отвечая сразу на вопрос о том, каким будет новый закон об особом статусе - там пункты, эти "красные линии", мы готовы обсуждать с обществом, с журналистами, и только после этого - с Верховной Радой, и только после этого голосовать. по поводу амнистии, вы знаете что принят закон... И этот вопрос должен обсуждаться в нормандском формате. То есть что это за закон, что это за амнистия, кого мы амнистируем, каким образом, кто должен рассматриваться в формате амнистии", - сказал Зеленский.

По его мнению, есть категория людей, которых не касается амнистия.

"Все эти вопросы начнут проговариваться в нормандском формате. Относительно Крыма, до этого, вы знаете, к сожалению ... Я постоянно поднимал вопрос: почему в Минске не обсуждается Крым? А почему в нормандском формате не обсуждается? То есть для меня нормандский формат - это еще и возможность возврата вопроса решения Крыма, хотя бы к обсуждению", - сказал Зеленский.

Напомним, ранее сегодня Зеленский заявлял, что Украина имеет несколько дат проведения встречи в нормандском формате.

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