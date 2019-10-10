Президент: у мене є кілька дат для "нормандської зустрічі"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Україна має декілька дат проведення зустрічі у Нормандському форматі. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста під час прес-марафону у Києві, передає кореспондент УНН.
"Дата (зустрічі в нормандському форматі – ред.) сьогодні залежить і від нас з вами вже. З приводу дати, наприклад, вчора я говорив з канцлером Німеччини, мі піднімали це питання. Вони обговорюватимуть це питання з французькою стороною найближчим днем… потім вони будуть пропонувати дату російській стороні", - сказав Президент.
Журналісти уточнили, чи наразі нема дати зустрічі лідерів.
"У мене є варіанти дат, на які ми погоджуємось, бо я рахую дуже просто, статистика така: два дні – одна людина (загинула на Донбасі – ред.). Всі кажуть: куди ти рвешся? Я рвусь, у мене табличка з прізвищами", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, 9 жовтня Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Йшлося про досягнення домовленості щодо дати проведення зустрічі "нормандської четвірки".