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Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін
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Зеленський поговорив із Меркель: йшлося про дату зустрічі "нормандської четвірки"

Київ • УНН

 • 12908 перегляди

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Йшлося про досягнення домовленості щодо дати проведення зустрічі "нормандської четвірки", передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.

Зеленський поговорив із Меркель: йшлося про дату зустрічі "нормандської четвірки"

Як відзначили в Офісі, Глава Української держави високо оцінив вагому підтримку з боку канцлера у досягненні миру в Україні, її послідовну позицію у питанні санкцій щодо Російської Федерації, а також практичну допомогу Німеччини в реалізації політики реформ.

"Ангела Меркель наголосила на незмінності позиції ФРН на підтримку України на шляху до встановлення миру на Донбасі. Вона заявила, що використає майбутні контакти з партнерами у Нормандському форматі для досягнення домовленості щодо дати проведення саміту", - йдеться у повідомленні.

Зеленський поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі. Було обговорено питання розведення сил поблизу Петрівського та Золотого, а також перебіг робіт з відновлення мосту поблизу Станиці Луганської, зазначили в Офісі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що дата наступного обміну утримуваними між Україною та Росією буде відома після зустрічі лідерів “нормандської четвірки”.

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