Зеленський поговорив із Меркель: йшлося про дату зустрічі "нормандської четвірки"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Йшлося про досягнення домовленості щодо дати проведення зустрічі "нормандської четвірки", передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Як відзначили в Офісі, Глава Української держави високо оцінив вагому підтримку з боку канцлера у досягненні миру в Україні, її послідовну позицію у питанні санкцій щодо Російської Федерації, а також практичну допомогу Німеччини в реалізації політики реформ.
"Ангела Меркель наголосила на незмінності позиції ФРН на підтримку України на шляху до встановлення миру на Донбасі. Вона заявила, що використає майбутні контакти з партнерами у Нормандському форматі для досягнення домовленості щодо дати проведення саміту", - йдеться у повідомленні.
Зеленський поінформував співрозмовницю про безпекову ситуацію на Донбасі. Було обговорено питання розведення сил поблизу Петрівського та Золотого, а також перебіг робіт з відновлення мосту поблизу Станиці Луганської, зазначили в Офісі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що дата наступного обміну утримуваними між Україною та Росією буде відома після зустрічі лідерів “нормандської четвірки”.