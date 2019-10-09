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Зеленский поговорил с Меркель: речь шла о дате встречи "нормандской четверки"

Киев • УНН

 • 12908 просмотра

КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Речь шла о достижении договоренности о дате проведения встречи "нормандской четверки", передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.

Зеленский поговорил с Меркель: речь шла о дате встречи "нормандской четверки"

Как отметили в Офисе, Глава Украинского государства высоко оценил весомую поддержку со стороны канцлера в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

"Ангела Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержку Украины на пути к установлению мира на Донбассе. Она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в нормандском формате для достижения договоренности о дате проведения саммита", - говорится в сообщении.

Зеленский сообщил собеседнице о ситуацию с безопасностью на Донбассе. Были обсуждены вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого, а также ход работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской, отметили в Офисе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата следующего обмена удерживаемыми между Украиной и Россией будет известна после встречи лидеров "нормандской четверки".

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