Зеленський розповів, коли стане відома дата наступного обміну утримуваними
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що дата наступного обміну утримуваними між Україною та Росією буде відома після зустрічі лідерів “нормандської четвірки”. Про це УНН повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.
“Саме на „нормандському форматі“, були домовленості, що підніметься найголовніше питання — це обмін людей, там їх два обміни: є у нас люди, які на території Росії, є які на території "ДНР”, — розповів Зеленський.
За словами Зеленського, українська сторона підготувала дві позиції з приводу обміну, але зараз спілкування з Росією з цього питання немає.
Нагадаємо, у Москві відкинули слова Пристайка щодо обміну утримуваними між РФ та Україною на наступному тижні.
Як повідомляв УНН, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту “Бориспіль”.