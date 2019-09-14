Омбудсмен: робота зі звільнення бранців Кремля продовжується

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Робота зі звільнення усіх громадян України, які перебувають в місцях несвободи на території РФ та анексованого Криму, продовжується. Про це повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова у суботу, передає УНН.

"Вчора, під час зустрічі, вони (моряки - ред.) запитали мене про долю всіх інших громадян України, які поки що перебувають в місцях несвободи на території РФ та анексованого Криму. Заспокоїла їх та сказала, що робота в цьому напрямку продовжується, і зробимо все можливе і неможливе, але всіх наших громадян обов'язково буде звільнено", - заявила вона у Facebook.

Як повідомляв УНН, 7 вересня відбувся обмін утримуваними громадянами між Україною і Росією. Літак з 35 українцями приземлився в київському аеропорту "Бориспіль". Були звільнені Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Едем Бекіров, Євген Панов, Павло Гриб, Станіслав Клих, Микола Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Олексій Сізоновіч, а також захоплені в листопаді 2018 року українські моряки.

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