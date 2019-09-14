Омбудсмен: работа по освобождению пленников Кремля продолжается

"Вчера, во время встречи, они (моряки - ред.) спросили меня о судьбе всех остальных граждан Украины, которые пока находятся в местах несвободы на территории РФ и аннексированного Крыма. Успокоила их и сказала, что работа в этом направлении продолжается, и сделаем все возможное и невозможное, но все наши граждане обязательно будут освобождены", - заявила она в Facebook.

Как сообщал УНН, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту "Борисполь". Были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клих, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панов, Алексей Сизонович, а также захваченные в ноябре 2018-го украинские моряки.