Зеленский рассказал, когда станет известна дата следующего обмена удерживаемыми
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дата следующего обмена удерживаемыми между Украиной и Россией будет известна после встречи лидеров “нормандской четверки”. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Радио Свобода.
"Именно на "нормандском формате", были договоренности, поднимется самый главный вопрос - это обмен людей, там их два обмена: есть у нас люди, которые на территории России, есть которые на территории "ДНР", - рассказал Зеленский.
По словам Зеленского, украинская сторона подготовила две позиции по поводу обмена, но сейчас общения с Россией по этому вопросу нет.
Напомним, в Москве отвергли слова Пристайко по обмену удерживаемыми между РФ и Украиной на следующей неделе.
Как сообщал УНН, 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми гражданами между Украиной и Россией. Самолет с 35 украинцами приземлился в киевском аэропорту "Борисполь".