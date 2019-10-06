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У Москві відкинули слова Пристайко щодо обміну утримуваними між РФ та Україною на наступному тижні

Київ • УНН

 • 11843 перегляди

КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Близький до переговорного процесу в Україні директор російського Центру політичної кон'юнктури Олексій Чеснаков "скорегував" заяву глави МЗС України Вадима Пристайко, який повідомив, що новий обмін утримуваними особами між Києвом і терористичними угрупуваннями "ДНР/ЛНР" може пройти на наступному тижні. Слова Чеснакова наводить російське державне інформагентство ТАСС, передає УНН.

У Москві відкинули слова Пристайко щодо обміну утримуваними між РФ та Україною на наступному тижні

“Інформація Пристайко невірна. Робота з обміну ведеться в рамках контактної групи в Мінську. На наступному тижні обміну не буде, наскільки мені відомо від компетентних людей, що беруть участь в цьому процесі”, — сказав він.

Нагадаємо, раніше, у четвер, 3 жовтня, Пристайко анонсував масштабний обмін утримуваними особами вже на наступному тижні. “Ви бачите, що нам вдалося обміняти наших людей. Найближчим часом, я сподіваюся, і це буквально на наступному тижні, ми плануємо ще більш масштабний обмін”, — заявив тоді Пристайко.

Раніше політолог Олексій Чеснаков неодноразово коментував обмін утримуваними особами між Україною та Росією ще за декілька тижнів до того, як це відбулось на початку вересня. Чеснакова, зокрема, пов’язують з помічником президента РФ Владиславом Сурковим.

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Як повідомляв УНН, голова МЗС Вадим Пристайко повідомив, що українська сторона має підготувати власне бачення урегулювання конфлікту до обговорення на нормандському саміті, який очікується в кінці жовтня.

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