В Москве отбросили слова Пристайко по обмену удерживаемыми между РФ и Украиной на следующей неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. Приближенный к переговорному процессу в Украине директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков “скорректировал” заявление главы МИД Украины Вадима Пристайко, который сообщил, что новый обмен удерживаемыми лицами между Киевом и террористическими группировками “ДНР/ЛНР” может пройти на следующей неделе. Слова Чеснакова приводит российское государственное информагентство ТАСС, передает УНН.
“Информация Пристайко неверна. Работа по обмену ведется в рамках контактной группы в Минске. На следующей неделе обмена не будет, насколько мне известно от компетентных людей, участвующих в этом процессе”, — сказал он.
Напомним, ранее, в четверг, 3 октября, Пристайко анонсировал масштабный обмен удерживаемыми лицами уже на следующей неделе. “Вы видите, что нам удалось обменять наших людей. В ближайшее время, я надеюсь, и это буквально на следующей неделе мы планируем еще более масштабный обмен”, — заявил тогда Пристайко.
Ранее политолог Алексей Чеснаков неоднократно комментировал обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией еще за несколько недель до того, как это произошло в начале сентября. Чеснакова, в частности, связывают с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
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Как сообщал УНН, глава МИД Вадим Пристайко сообщил, что украинская сторона должна подготовить свое видение урегулирования конфликта к обсуждению на нормандском саммите, который ожидается в конце октября.