Президент: у меня есть несколько дат для "нормандской встречи"

"Дата (встречи в нормандском формате - ред.) сегодня зависит и от нас с вами уже. По поводу даты, например, вчера я говорил с канцлером Германии, мы поднимали этот вопрос. Они будут обсуждать этот вопрос с французской стороной в ближайшие дни... Потом они будут предлагать дату российской стороне", - сказал Президент.

Журналисты уточнили, пока нет ли даты встречи лидеров.

"У меня есть варианты дат, на которые мы соглашаемся, я считаю очень просто, статистика такова: два дня - один человек (погиб на Донбассе - ред.). Все говорят: куда ты рвешься? Я рвусь, у меня табличка с фамилиями", - заявил Зеленский.

Напомним, 9 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Речь шла о достижении договоренности по дате проведения встречи "нормандской четверки".