Президент Польщі не згоден з планом Трампа повернути Росію в G7
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Президент Польщі Анджей Дуда висловив серйозні сумніви в понеділок щодо кампанії президента Дональда Трампа щодо повернення Росії до Групи семи, передає УНН з посиланням на USA Today.
Так, виступаючи на спільній пресконференції з віце-президентом США Майком Пенсом в Президентському палаці Польщі, Дуда відкидав безпосередньо заклик Трампа про повернення Росії в "велику сімку", пише видання - в той же час він дав зрозуміти, що не в захваті від цієї пропозиції.
"Я вважаю, що ми не повинні діяти відповідно до позиції "business-as-usual" щодо Росії. Це моя позиція, і я не боюся її висловлювати", - сказав Дуда.
Дуда проте з розумінням поставився до причин скасування візиту Трампа в Польщу.
Трамп був змушений відкласти свій візит через "природу речей, які не можна передбачити", сказав Дуда.
Як повідомляв УНН, Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі в минулі вихідні через ураган "Доріан", який може обрушитися на Флориду.