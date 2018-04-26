Президент підписав закон щодо посилення контролю за держкордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент Петро Порошенко підписав Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України Закону України щодо забезпечення прикордонної безпеки держави”. Про це повідомляє прес-служба АП, передає УНН.
“Реалізація законодавчого акту дозволить ефективно протидіяти адміністративним правопорушенням на державному кордоні України, контрольованих прикордонних районах, а також у контрольних пунктах в’їзду-виїзду з або до тимчасово окупованої території України”, — сказано у повідомленні.
Законом вносяться зміни для удосконалення заходів прикордонної служби у протидії нелегальній міграції та іншим правопорушенням.
Зокрема, вноситься низка змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, запроваджується два нових види адміністративної відповідальності. Крім того, вносяться доповнення до законів України “Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України”, “Про Державну прикордонну службу України”, “Правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про створення вільної економічної зони „Крим“ та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України”.
Як повідомляв УНН, контрабандисти дроном переправляли цигарки через кордон з Польщею.