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Президент подписал закон об усилении контроля за госграницей

Киев • УНН

 • 11882 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины Закона Украины относительно обеспечения пограничной безопасности государства". Об этом сообщает пресс-служба АП, передает УНН.

Президент подписал закон об усилении контроля за госграницей

"Реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированную территорию Украины", - сказано в сообщении.

Законом вносятся изменения для усовершенствования мер пограничной службы в противодействии нелегальной миграции и других правонарушений.

В частности, вносится ряд изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, вводится два новых вида административной ответственности. Кроме того, вносятся дополнения в законы Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", "О Государственной пограничной службе Украины", "Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства", "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины".

Как сообщал УНН, контрабандисты дроном переправляли сигареты через границу с Польшей.

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