Президент підписав закон про НКРЕКП

“Повернуто з підписом від Президента” — йдеться в повідомленні.

Законопроектом визначаються повноваження НКРЕКП, встановлюється, що головою або членом Комісії може бути громадянин України, який має повну вищу освіту (технічну, юридичну або економічну), високі професійні та моральні якості, досвід роботи у сферах енергетики або комунальних послуг не менше п’яти років, у тому числі на керівних посадах не менше двох років, володіє державною мовою, освітнім і професійним рівнем та станом здоров’я, необхідними для виконання свої посадових обов’язків.

Зазначається, що до складу комісії входить голова та сім членів. Призначення на посаду голови та членів комісій відбувається на підставі результатів відкритого конкурсу Президентом України.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада ухвалила закон про НКРЕКП.