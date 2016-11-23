Президент подписал закон о НКРЭКУ

"Возвращен с подписью от Президента", - говорится в сообщении.

Законопроектом определяются полномочия НКРЭКУ, устанавливается, что председателем или членом Комиссии может быть гражданин Украины, который имеет полное высшее образование (техническое, юридическое или экономическое), высокие профессиональные и моральные качества, опыт работы в сферах энергетики или коммунальных услуг не менее пяти лет , в том числе на руководящих должностях не менее двух лет, владеющий государственным языком, образовательным и профессиональным уровнем и состоянием здоровья, необходимыми для выполнения своих должностных обязанностей.

Отмечается, что в состав комиссии входит председатель и семь членов. Назначение на должность председателя и членов комиссий осуществляется на основании результатов открытого конкурса Президентом Украины.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла закон о НКРЭКУ.