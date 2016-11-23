Президент подписал закон о НКРЭКУ

$41.170.09
45.030.03
ukru
Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев
Эксклюзив
16:38 • 11977 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 21471 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
13:59 • 34418 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 51812 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 47084 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 51038 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 102491 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 80108 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 212590 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 107525 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
2.3м/с
50%
Популярные новости

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 97348 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 56853 просмотра

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц попыталась оправдаться за свои слова об уступках территориями

9 апреля, 09:25 • 22564 просмотра

О наступлении россиян на Сумы и Харьков пока не может быть и речи – ЦПД

9 апреля, 09:47 • 16159 просмотра

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 57542 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 57861 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 102491 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 212590 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 391866 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 385916 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 2066 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 9888 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 10469 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 12307 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 57078 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Президент подписал закон о НКРЭКУ

Киев • УНН

 • 9718 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №2966-д о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг "(НКРЭКУ), передает УНН со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Президент подписал закон о НКРЭКУ

"Возвращен с подписью от Президента", - говорится в сообщении.

Законопроектом определяются полномочия НКРЭКУ, устанавливается, что председателем или членом Комиссии может быть гражданин Украины, который имеет полное высшее образование (техническое, юридическое или экономическое), высокие профессиональные и моральные качества, опыт работы в сферах энергетики или коммунальных услуг не менее пяти лет , в том числе на руководящих должностях не менее двух лет, владеющий государственным языком, образовательным и профессиональным уровнем и состоянием здоровья, необходимыми для выполнения своих должностных обязанностей.

Отмечается, что в состав комиссии входит председатель и семь членов. Назначение на должность председателя и членов комиссий осуществляется на основании результатов открытого конкурса Президентом Украины.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла закон о НКРЭКУ.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$60.52
Bitcoin
$78,241.60
S&P 500
$5,030.01
Tesla
$233.01
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.10
Ethereum
$1,502.78