Президент підписав указ про призначення суддів ВС

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Чинний Президент України Петро Порошенко підписав указ №195/2019 про призначення суддів Верховного Суду. Про це йдеться на сайті Президента, передає УНН.

Згідно документу, у Касаційний адміністративний суд призначили 25 судей:

БІЛАК Мирославу Вікторівну, БЛАЖІВСЬКУ Наталію Євгенівну, ГУБСЬКУ Олену Анатоліївну, ГУСАКА Миколу Борисовича, ДАШУТІНА Ігоря Володимировича, ЄЗЕРОВА Альберта Анатолійовича, ЄРЕСЬКО Людмилу Олександрівну, ЖЕЛЄЗНОГО Ігоря Вікторовича, ЖУКА Андрія Володимировича, ЗАГОРОДНЮКА Андрія Григоровича, КАЛАШНІКОВУ Олену Володимирівну, КАШПУР Ольгу Валеріївну, МАРТИНЮК Наталію Миколаївну, МЕЛЬНИК-ТОМЕНКО Жанну Миколаївну, РАДИШЕВСЬКУ Олесю Ростиславівну, РИБАЧУКА Андрія Івановича, СОКОЛОВА Володимира Миколайовича, СТЕЦЕНКА Семена Григоровича, ТАЦІЙ Ларису Василівну, УСЕНКО Євгенію Андріївну, УХАНЕНКА Сергія Анатолійовича, ЧИРКІНА Сергія Миколайовича, ШЕВЦОВУ Наталію Володимирівну, ШИШОВА Олега Олексійовича, ЯКОВЕНКА Миколу Миколайовича;

у Касаційний господарський суд - 15:

БАГАЙ Надію Онуфріївну, БАНАСЬКА Олександра Олександровича, БЕНЕДИСЮКА Ігоря Михайловича, ВАСЬКОВСЬКОГО Олега Вікторовича, ВЛАСОВА Юрія Леонідовича, ВОЛКОВИЦЬКУ Наталю Олександрівну, ГУБЕНКО Надію Михайлівну, ЗУЄВА Віталія Анатолійовича, КОЛОС Ірину Борисівну, КОНДРАТОВУ Ірину Дмитрівну, КРОЛЕВЕЦЬ Ольгу Анатоліївну, МАЛАШЕНКОВУ Тетяну Михайлівну, МОГИЛА Сергія Костянтиновича, ОГОРОДНІКА Костянтина Михайловича, СЛУЧА Олексія Васильовича;

у Касаційний кримінальний суд - 13:

АНІСІМОВА Германа Миколайовича, БОРОДІЯ Василя Миколайовича, БУЛЕЙКО Ольгу Леонідівну, ВУС Світлану Михайлівну, ЄЛЕНІНУ Жанну Миколаївну, ЄРЕМЕЙЧУКА Сергія Володимировича, ІВАНЕНКА Ігоря Володимировича, КОВТУНОВИЧА Миколу Івановича, КРЕТ Галину Романівну, ЛУГАНСЬКОГО Юрія Миколайовича, СВЯТСЬКУ Олену Володимирівну, ФОМІНА Сергія Борисовича, ЧИСТИКА Андрія Олеговича;

у Касаційний цивільний суд - 22:

БУРЛАКОВА Сергія Юрійовича, ВОРОБЙОВУ Ірину Анатоліївну, ГРУШИЦЬКОГО Андрія Ігоровича, ГУЛЕЙКОВА Ігоря Юрійовича, ДУНДАР Ірину Олександрівну, ЖДАНОВУ Валентину Сергіївну, ЗАЙЦЕВА Андрія Юрійовича, ІГНАТЕНКА Вадима Миколайовича, КАЛАРАША Андрія Андрійовича, КОРОТЕНКА Євгена Васильовича, КРАСНОЩОКОВА Євгенія Віталійовича, КРИВЦОВУ Ганну Василівну, ЛИТВИНЕНКО Ірину Вікторівну, ЛІДОВЦЯ Руслана Анатолійовича, ОСІЯНА Олексія Миколайовича, ПЕТРОВА Євгена Вікторовича, РУСИНЧУКА Миколу Миколайовича, САКАРУ Наталію Юріївну, СЕРДЮКА Валентина Васильовича, ТІТОВА Максима Юрійовича, ШИПОВИЧА Владислава Володимировича, ЯРЕМКА Василя Васильовича.

Нагадаємо, сьогодні, 7 травня, нові судді Верховного суду склали присягу.

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