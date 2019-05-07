Президент подписал указ о назначении судей ВС
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Действующий Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №195/2019 о назначении судей Верховного Суда. Об этом говорится на сайте Президента, передает УНН.
Согласно документу, в Кассационный административный суд назначили 25 судей:
БИЛАК Мирославу Викторовну, БЛАЖИВСКУЮ Наталью Евгеньевну, ГРУБСКУЮ Елену Анатольевну, ГУСАКА Николая Борисовича, ДАШУТИНА Игоря Владимировича, ЕЗЕРОВА Альберта Анатольевича, ЕРЕСЬКО Людмилу Александровну, ЖЕЛЕЗНОГО Игоря Викторовича, ЖУКА Андрея Владимировича, ЗАГОРОДНЮКА Андрея Григорьевича, КАЛАШНИКОВУ Елену Владимировну, КАШПУР Ольгу Валерьевну, МАРТЫНЮК Наталью Николаевну, МЕЛЬНИК-ТОМЕНКО Жанну Николаевну, РАДЫШЕВСКУЮ Олесю Ростиславовну, РЫБАЧУКА Андрея Ивановича, СОКОЛОВА Владимира Николаевича, СТЕЦЕНКО Семена Григорьевича, ТАЦИЙ Ларису Васильевну, УСЕНКОЕвгению Андреевну, УХАНЕНКО Сергея Анатольевича, ЧИРКИНА Сергея Николаевича, ШЕВЦОВУ Наталью Владимировну, ШИШОВА Олега Алексеевича, ЯКОВЕНКО Николая Николаевича;
в Кассационный суд - 15:
БАГАЙ Надежду Онуфриевну, БАНАСЬКО Александра Александровича, БЕНЕДИСЮКА Игоря Михайловича, ВАСЬКОВСКОГО Олега Викторовича, ВЛАСОВА Юрия Леонидовича, ВОЛКОВИЦЬКУЮ Наталью Александровну, ГУБЕНКО Надежду Михайловну, ЗУЕВА Виталия Анатольевича, КОЛОС Ирину Борисовну, КОНДРАТОВУ Ирину Дмитриевну, КРОЛЕВЕЦ Ольгу Анатольевну, МАЛАШЕНКОВУ Татьяну Михайловну, МОГИЛУ Сергея Константиновича, ОГОРОДНИК Константина Михайловича, СЛУЧ Алексея Васильевича;
в Кассационный уголовный суд - 13:
АНИСИМОВА Германа Николаевича, БОРОДИЯ Василия Николаевича, БУЛЕЙКО Ольгу Леонидовну, УС Светлану Михайловну, ЕЛЕНИНУ Жанну Николаевну, ЕРЕМЕЙЧУК Сергея Владимировича, ИВАНЕНКО Игоря Владимировича, КОВТУНОВИЧ Николая Ивановича, КРЕТ Галину Романовну, ЛУГАНСКОГО Юрия Николаевича, СВЯТСКУЮ Елену Владимировну, ФОМИНА Сергея Борисовича, ЧИСТИКА Андрея Олеговича;
в Кассационный гражданский суд - 22:
БУРЛАКОВА Сергея Юрьевича, ВОРОБЬЕВУ Ирину Анатольевну, ГРУШИЦКОГО Андрея Игоревича, ГУЛЕЙКОВА Игоря Юрьевича, ДУНДАР Ирину Александровну, ЖДАНОВУ Валентину Сергеевну, ЗАЙЦЕВА Андрея Юрьевича, ИГНАТЕНКО Вадима Николаевича, КАЛАРАШ Андрея Андреевича, КОРОТЕНКО Евгения Васильевича, КРАСНОЩОКОВА Евгения Витальевича, КРИВЦОВУ Анну Васильевну, ЛИТВИНЕНКО Ирину Викторовну, ЛИДОВЦА Руслана Анатольевича, ОСИЯНА Алексея Николаевича, ПЕТРОВА Евгения Викторовича, РУСИНЧУК Николая Николаевича, САКАРУ Наталью Юрьевну, СЕРДЮКА Валентина Васильевича, ТИТОВА Максима Юрьевича, ШИПОВИЧ Владислава Владимировича, ЯРЕМКО Василия Васильевича.
Напомним, сегодня, 7 мая, новые судьи Верховного суда приняли присягу.