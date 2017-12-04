Президент: наступного року мінімальна зарплата має бути 4,1 тис. грн (розширено)

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Уряд після аналізу виконання бюджету на 2017 рік має ухвалити рішення про встановлення мінімальної зарплат у 4100 гривень. Про це заявив Президент України Петро Порошенко на ІІ Всеукраїнському форумі об'єднаних громад, передає УНН.