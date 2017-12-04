Президент: в следующем году минимальная зарплата должна быть 4,1 тыс. грн (расширено)

"4100 гривен - такой должна быть минимальная зарплата в следующем году. Соответствующее решение должно принять правительство после анализа выполнения бюджета на 2017 год", - сказал П.Порошенко.

Как уточнил Президент, стоимость рабочей силы начала расти. В связи с этим уровень заработных плат необходимо приближать к европейскому уровню.

"Предприниматели должны платить людям больше: это обеспечит больше поступлений налогов в бюджет, в Пенсионный фонд, а вместе это обеспечит приток квалифицированных кадров на предприятия. Мы приняли ряд законов, которые должны облегчить ведение бизнеса в Украине, поэтому по итогам улучшение инвестклимата и поступлений в бюджет мы сможем проанализировать ситуацию в экономике по результатам полугодия или 3 кварталов 2018 года и принять решение о повышении минимальной зарплаты", - подчеркнул Глава государства.

Как сообщал УНН, ранее вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив сообщил, что проектом Кабинета министров предусмотрено постепенное повышение уровня минимальной зарплаты с доведением ее до уровня выше 4 тысяч гривен в 2019 году.

4100 гривен - такой должна быть минимальная зарплата в следующем году. Соответствующее решение должен принять Правительство после анализа выполнения бюджета на 2017 год.