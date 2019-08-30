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Президент хоче звузити можливості Вищої кваліфікаційної комісії суддів

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 августа. УНН. Проект закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" передбачає розширення впливу Вищої ради правосуддя на Вищу кваліфікаційну комісію, а також розширення часових рамок люстрації суддів. Відповідний законопроект Президент України вніс на розгляд Верховної Ради, повідомляє УНН.

"Більшість проблем, які наразі існують у судовій системі, експерти пов'язують із діяльністю органів суддівського врядування, наприклад, вказуючи на фактично необмежну дискрецію членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України при проведенні конкурсних процедур добору суддів та їх кваліфікаційного оцінювання або на затягування розгляду членами Вищої ради правосуддя дисциплінарних скарг на дії суддів", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Для усунення вказаних недоліків законопроектом пропонується уточнити повноваження органів суддівського врядування, у тому числі засади діяльності Вищої ради правосуддя, змінити порядок формування складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також удосконалити процедуру розгляду дисциплінарної скарги.

Зокрема пропонується змінити процедуру формування Вищої кваліфікаційної комісії.

"Стаття 94. Члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

1. До складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України входять дванадцять члени, які призначаються Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу строком на чотири роки.

Одна і та сама особа не може здійснювати повноваження члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України два строки поспіль.

2. На посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України може бути призначений громадянин України, який володіє державною мовою, має повну вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше п'ятнадцяти років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності.

Член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не може належати до політичних партій, професійних спілок, брати участь у будь-якій політичній діяльності", - йдеться у законопроекті, тоді як теперішня редакція закону передбачає формування ВККСУ на основі кандидатів від з’їздів суддів, адвокатів, представників юрвишів тощо.

Проектом змін до законодавства передбачається, що "призначення на посади членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України здійснюється Вищою радою правосуддя за результатами конкурсу в порядку, передбаченому цим Законом".

Законопроектом передбачене формування конкурсної комісії, так до її складу мають входити:

1) три особи, обрані Радою суддів України з числа її членів;

2) три особи з числа міжнародних експертів, запропонованих міжнародними організаціями, з якими Україна співпрацює у сфері запобігання та протидії корупції відповідно до міжнародних договорів України.

Крім того, закон про критерії люстрації в частині, яка стосується суддівського самоврядування, пропонується доповнити наступним абзацем:

"а також до осіб, які обіймали сукупно не менше одного року у період з 21 листопада 2013 року по 19 травня 2019 року посаду (посади) Голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови Державної судової адміністрації України, їх заступників", тим самим розширивши часові рамки застосування законодавчої заборони обіймання посади члена ВККСУ.

Нагадаємо, упродовж травня-серпня 2019 року у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відбулися суттєві зміни у складі Комісії. Залишили ВККСУ 7 членів, прийшли 4 нових.

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