Президент хочет сузить возможности Высшей квалификационной комиссии судей

"Большинство проблем, которые существуют в судебной системе, эксперты связывают с деятельностью органов судейского управления, например, указывая на фактически необъятных дискреции членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины при проведении конкурсных процедур отбора судей и их квалификационного оценивания или на затягивание рассмотрения членами Высшего совета правосудия дисциплинарных жалоб на действия судей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Для устранения указанных недостатков законопроектом предлагается уточнить полномочия органов судейского управления, в том числе основы деятельности Высшего совета правосудия, изменить порядок формирования состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также усовершенствовать процедуру рассмотрения дисциплинарной жалобы.

В частности, предлагается изменить процедуру формирования Высшей квалификационной комиссии.

"Статья 94. Члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины

1. В состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины входят двенадцать членов, которые назначаются Высшим советом правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года.

Одно и то же лицо не может осуществлять полномочия члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины два срока подряд.

2. На должность члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины может быть назначен гражданин Украины, владеющий государственным языком, имеет высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее пятнадцати лет, относится к юридической профессии и соответствует критерию политической нейтральности.

Член Высшей квалификационной комиссии судей Украины не может принадлежать к политическим партиям, профессиональным союзам, участвовать в любой политической деятельности", - говорится в законопроекте, тогда как нынешняя редакция закона предусматривает формирование ВККСУ на основе кандидатов от съездов судей, адвокатов, представителей юрвышей и тому подобное.

Проектом изменений в законодательство предполагается, что "назначение на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины осуществляется Высшим советом правосудия по результатам конкурса в порядке, предусмотренном этим Законом".

Законопроектом предусмотрено формирование конкурсной комиссии, так в ее состав должны входить:

1) три лица, избранные Советом судей Украины из числа ее членов;

2) три человека из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины.

Кроме того, закон о критериях люстрации в части, касающейся судейского самоуправления, предлагается дополнить следующим абзацем:

"А также к лицам, которые занимали совокупно не менее одного года в период с 21 ноября 2013 года до 19 мая 2019 года должность (должности) председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Председателя Государственной судебной администрации Украины, их заместителей", тем самым расширив временные рамки применения законодательного запрета занятия должности члена ВККСУ.

Напомним, в течение мая-августа 2019 года в Высшей квалификационной комиссии судей Украины произошли существенные изменения в составе Комиссии. Оставили ВККСУ 7 членов, пришли 4 новых.