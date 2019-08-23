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У ВККСУ відбулися кадрові зміни

У ВККСУ відбулися кадрові зміни

Київ • УНН

 • 13998 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Упродовж травня-серпня 2019 року у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України відбулися суттєві зміни у складі Комісії. Залишили ВККСУ 7 членів, прийшли 4 нових. Про це повідомили УНН у пресслужбі ВККСУ.

Відраховані зі штату Комісії:

У зв’язку із закінченням строку, на який їх було обрано:

1) 29 червня Прилипко Сергій Миколайович (на підставі рішення з’їзду представників вищих навчальних закладів та наукових установ від 30.06.2015 призначений членом ВККСУ);

2) 2 липня Луцюк Павло Сергійович (на підставі рішення III з’їзду адвокатів України від 3.07.2015 обраний членом ВККСУ).

За власним бажанням:

3) 14 травня Василенко Андрій Володимирович (на підставі рішення з’їзду представників вищих навчальних закладів та наукових установ від 30.06.2015 призначений членом ВККСУ);

4) 14 червня Лукаш Тарас Валерійович (на підставі наказу Голови Державної судової адміністрації України З. Холоднюка від 28.10.2016 призначений членом ВККСУ);

5) 8 серпня Щотка Станіслав Олексійович (на підставі наказу Голови Державної судової адміністрації України З. Холоднюка від 5.12.2014 призначений членом ВККСУ).

Звільнені суб’єктами призначення:

6) на підставі наказу про звільнення Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Л. Денісової припинила повноваження 10 липня Весельська Тетяна Федорівна (19.12.2014 Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини В. Лутковською призначена членом ВККСУ);

7) на підставі наказу про звільнення Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Л. Денісової припинив повноваження 11 липня Козлов Андрій Георгійович (26.10.2016 Уповноваженою Верховної Ради України з прав людини В. Лутковською призначений членом ВККСУ).

Зараховані до штату Комісії:

1) Остапець Сергій Леонідович 3 липня зарахований до штату ВККСУ (на підставі наказу Голови Державної судової адміністрації України З. Холоднюка від 6.05.2019);

2) Сірош Микола Васильович 12 липня зарахований до штату ВККСУ (на підставі наказу Уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Л. Денісової від 4.04.2019);

3) Дроздов Олександр Михайлович 17 липня зарахований до штату ВККСУ (на підставі рішення з’їзду адвокатів України від 15.02. 2019);

4) Солодков Андрій Андрійович 22 серпня зарахований до штату ВККСУ (на підставі наказу Голови Державної судової адміністрації України З. Холоднюка від 19.08.2019).

Таким чином, Вища кваліфікаційна комісія суддів України працює в такому складі:

1) Голова, член Комісії Козьяков С.Ю.

2) Заступник Голови, член Комісії Гладій С.В.

Члени Комісії:

3) Макарчук М.А.

4) Устименко В.Є.

5) Бутенко В.І.

6) Дроздов О.М.

7) Заріцька А.О.

8) Мішин М.І.

9) Остапець С.Л.

10) Сірош М.В.

11) Солодков А.А.

12) Тітов Ю.Г.

13) Шилова Т.С.

Нагадаємо, ВККСУ знайшла нового заступника для голови Комісії.

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