В ВККСУ произошли кадровые изменения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В течение мая-августа 2019 года в Высшей квалификационной комиссии судей Украины произошли существенные изменения в составе Комиссии. Оставили ВККСУ 7 членов, пришли 4 новых. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ВККСУ.
Отчислены из штата Комиссии:
В связи с окончанием срока, на который они были избраны:
1) 29 июня Прилипко Сергей Николаевич (на основании решения съезда представителей высших учебных заведений и научных учреждений от 30.06.2015 назначен членом ВККСУ)
2) 2 июля подведут Луцюк Павел Сергеевич (на основании решения III съезда адвокатов Украины от 3.07.2015 избран членом ВККСУ).
По собственному желанию:
3) 14 мая Василенко Андрей Владимирович (на основании решения съезда представителей высших учебных заведений и научных учреждений от 30.06.2015 назначен членом ВККСУ)
4) 14 июня Лукаш Тарас Валерьевич (на основании приказа Председателя Государственной судебной администрации Украины С. Холоднюка от 28.10.2016 назначен членом ВККСУ)
5) 8 августа Щотка Станислав Алексеевич (на основании приказа Председателя Государственной судебной администрации Украины С. Холоднюка от 5.12.2014 назначен членом ВККСУ).
Освобождены субъектами назначения:
6) на основании приказа об увольнении Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Л. Денисовой прекратила полномочия 10 июля Весельская Татьяна Федоровна (19.12.2014 Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека В. Лутковской назначена членом ВККСУ)
7) на основании приказа об увольнении Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Л. Денисовой прекратил полномочия 11 июля Козлов Андрей Георгиевич (26.10.2016 Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека В. Лутковской назначен членом ВККСУ).
Зачислены в штат Комиссии:
1) Остапец Сергей Леонидович 3 июля зачислен в штат ВККСУ (на основании приказа Председателя Государственной судебной администрации Украины С. Холоднюка от 6.05.2019)
2) Сирош Николай Васильевич 12 июля зачислен в штат ВККСУ (на основании приказа Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Л. Денисовой от 4.04.2019)
3) Дроздов Александр Михайлович 17 июля зачислен в штат ВККСУ (на основании решения съезда адвокатов Украины от 15.02. 2019)
4) Солодков Андрей Андреевич 22 августа зачислен в штат ВККСУ (на основании приказа Председателя Государственной судебной администрации Украины С. Холоднюка от 19.08.2019).
Таким образом, Высшая квалификационная комиссия судей Украины работает в таком составе:
1) Председатель, член Комиссии Козьяков С.Ю.
2) Заместитель Председателя, член Комиссии Гладий С.В.
Члены Комиссии:
3) Макарчук М.А.
4) Устименко В.Е.
5) Бутенко В.И.
6) Дроздов А.Н.
7) Зарицкая А.О.
8) Мишин М.И.
9) Остапец С.Л.
10) Сирош М.В.
11) Солодков А.А.
12) Титов Ю.Г.
13) Шилова Т.С.
Напомним, ВККСУ нашла нового заместителя для председателя Комиссии.