ВККСУ знайшла нового заступника для голови Комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. На пленарному засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що відбулось у п’ятницю, 9 серпня, було обрано заступника голови Комісії. Ним став Гладій Степан Васильович, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ВККС.
Так, за інформацією, оприлюдненою на сайті ВККС, Степан Гладій є кандидатом юридичних наук.
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У 1993 році Гладій був обраний народним суддею Ленінського районного народного суду міста Полтави. З 1998 по 2009 роки працював суддею апеляційного суду Полтавської області, з 2009 — суддя Апеляційного суду міста Києва, секретар судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва, суддя Київського апеляційного суду.
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Рішенням XV чергового з’їзду суддів України від 5 березня 2018 року “Про обрання члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України” обраний членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
Як повідомляв УНН, в Україні оголосили конкурс на 505 вакантних посад суддів.