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Заступник голови ВККС подав у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Заступник голови Вищої кваліфікаційної комісії судів Станіслав Щотка подав у відставку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ВККС.

“Так, 7 серпня 2019 року Вища кваліфікаційна комісія суддів України задовольнила заяву заступника Голови Комісії Щотки Станіслава Олексійовича про звільнення його з посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за власним бажанням”, — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ГПУ не виключили можливість вручення підозр іншим учасникам схеми тиску на ВККС

Як повідомляв УНН, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Пізніше представники НАБУ та Генпрокуратури пояснили слідчі дії підозрою низці суддів ОАСК у систематичному втручанні у роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду України. Керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що такі дії становлять загрозу національній безпеці держави.

А вже 2 серпня заступник Генерального прокурора повідомив трьом суддям Окружного адміністративного суду Києва та судді Суворівського райсуду Одеси про підозру.

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