Заместитель главы ВККС подал в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судов Станислав Щотка подал в отставку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВККС.
"Да, 7 августа 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление заместителя главы Комиссии Щотки Станислава Алексеевича об освобождении его от должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины по собственному желанию", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрением ряду судей ОАСК в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины. Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.
А уже 2 августа заместитель Генерального прокурора сообщил трем судьям Окружного административного суда Киева и судье Суворовского райсуда Одессы о подозрении.