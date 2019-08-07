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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 105502 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 134105 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143010 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129309 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129916 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131172 просмотра

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Заместитель главы ВККС подал в отставку

Заместитель главы ВККС подал в отставку

Киев  •  УНН

 • 11253 просмотра

КИЕВ. 7 августа. УНН. Заместитель главы Высшей квалификационной комиссии судов Станислав Щотка подал в отставку. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ВККС.

"Да, 7 августа 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины удовлетворила заявление заместителя главы Комиссии Щотки Станислава Алексеевича об освобождении его от должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины по собственному желанию", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНН, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрением ряду судей ОАСК в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины. Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.

А уже 2 августа заместитель Генерального прокурора сообщил трем судьям Окружного административного суда Киева и судье Суворовского райсуда Одессы о подозрении.

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