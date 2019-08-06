У ГПУ не виключили можливість вручення підозр іншим учасникам схеми тиску на ВККС

Луценко наголосив, що це — одна з найрезонансніших справ за останні два роки, під час якої протягом 7 місяців проводилися негласні слідчі розшукові дії в кабінетах суддів.

З його слів, 4 підозри, оголошені на сьогодні фігурантам справи — не останні.

“У цей та наступний тиждень ми вивчимо можливість вручення підозр іншим учасникам схеми тиску на ВККС. Зокрема, йдеться про посадових осіб судової адміністрації, офісу омбудсмена та ряду інших органів влади та інших суддів, які були втягнуті в ймовірно незаконні схеми. Також будуть проведені слідчі дії та експертиза голосів, які були записані в рамках проведення прослуховування службових кабінетів”, — зазначив Юрій Луценко.

Генпрокурор наголосив, що відпрацьовуються інші епізоди, не пов’язані з ВККС, де інші посадові особи як попередньої, так і нинішньої влади фактично намагалися в ручному режимі використовувати Окружний адмінсуд для прийняття тих чи інших потрібних їм політичних та економічних рішень.

Луценко також пообіцяв розсекречувати епізоди, які поки що залишаються засекреченими, аналізувати їх, і в разі достатності підстав оголошувати підозри по іншим епізодам, не пов’язаним з ВККС.

Очільник ГПУ наголосив, що ключова подія в календарі відбудеться вже наступного тижня.

“До кінця цього тижня ми ймовірно передамо у Вищу раду правосуддя (ВРП) подання про запобіжні заходи стосовно 4-х суддів, котрим оголошено підозри. Тільки після дозволу ВРП вони підуть до суду. У суді ми будемо клопотати про запобіжний захід — відсторонення їх від займаної посади. Це буде головним сигналом — чи готова вся судова система до адекватної оцінки дій своїх колег”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Пізніше представники НАБУ та Генпрокуратури пояснили слідчі дії підозрою низці суддів ОАСК у систематичному втручанні у роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду України. Керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що такі дії становлять загрозу національній безпеці держави.

А вже 2 серпня заступник Генерального прокурора повідомив трьом суддям Окружного адміністративного суду Києва та судді Суворівського райсуду Одеси про підозру.