В ГПУ не исключили возможность вручения подозрений другим участникам схемы давления на ВККС

Луценко подчеркнул, что это - одно из самых резонансных дел за последние два года, во время которой в течение 7 месяцев проводились негласные следственные розыскные действия в кабинетах судей.

По его словам, 4 подозрения, объявленные фигурантам дела, - не последние.

"На этой и следующей неделе мы изучим возможность вручения подозрений другим участникам схемы давления на ВККС. В частности, речь идет о должностных лиц судебной администрации, офиса омбудсмена и ряда других органов власти и других судей, которые были втянуты в вероятно незаконные схемы. Также будут проведены следственные действия и экспертиза голосов, которые были записаны в рамках проведения прослушивания служебных кабинетов", - отметил Юрий Луценко.

Генпрокурор отметил, что отрабатываются другие эпизоды, не связанные с ВККС, где другие должностные лица как предыдущей, так и нынешней власти фактически пытались в ручном режиме использовать Окружной админсуд для принятия тех или иных нужных им политических и экономических решений.

Луценко также пообещал рассекречивать эпизоды, которые пока остаются засекреченными, анализировать их, и в случае достаточности оснований объявлять подозрения по другим эпизодам, не связанным с ВККС.

Глава ГПУ подчеркнул, что ключевое событие в календаре состоится на следующей неделе.

"До конца этой недели мы вероятно передадим в Высший совет правосудия (ВРП) представление о мерах относительно 4-х судей, которым объявлено подозрения. Только после разрешения ВРП они пойдут в суд. В суде мы будем ходатайствовать о мере пресечения - отстранение их от занимаемой должности. Это будет главным сигналом - готова ли вся судебная система к адекватной оценке действий своих коллег", - отметил он.

Как сообщал УНН, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрением ряду судей ОАСК в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины. Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.

А уже 2 августа заместитель Генерального прокурора сообщил трем судьям Окружного административного суда Киева и судьи Суворовского райсуда Одессы о подозрении.