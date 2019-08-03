Після допиту у ГПУ Вовк заявив, що жодних звинувачень у тяжких злочинах щодо нього немає
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Голова Окружного адміністративного суду міста Києва Павло Вовк у п’ятницю, 2 серпня прийшов до Генеральної прокуратури на допит разом з адвокатами. Про це Павло Вовк написав у Facebook, повідомляє УНН.
"ГПУ професійно організувала слідчий процес. Але, на жаль, політична складова перевищує юридичну. Зараз не маю права розголошувати жодних подробиць слідчих дій. Мій захист вивчить документ по суті, і найближчим часом ми обов’язково висловимо свою позицію з цього приводу. Проте вже зараз можу сказати, що жодних звинувачень у тяжких злочинах щодо мене немає. Як я вже заявляв, справа проти мене – суто політична", написав Вовк.
"ОАСК має виключну підсудність справ, які стосуються інтересів топ-чиновників і політиків. Тому стара влада й намагалась в будь-якій спосіб встановити контроль над Окружним адміністративним судом міста Києва", вважає суддя.
Вовк переконаний, що нова влада не причетна до тиску на ОАСК, а справа проти суддів - це особиста помста Ситника і – особистий інтерес Горбатюка.
Нагадаємо, наразі сторона обвинувачення не вимагає запобіжного заходу для голови Окружного адміністративно суду міста Києва Павла Вовка. Про це у п’ятницю повідомив журналістам адвокат судді Вовка Михайло Ілляшев.
Як повідомляв УНН, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Пізніше представники НАБУ та Генпрокуратури пояснили слідчі дії підозрою низці суддів ОАСК у систематичному втручанні у роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду України. Керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що такі дії становлять загрозу національній безпеці держави.