Після допиту у ГПУ Вовк заявив, що жодних звинувачень у тяжких злочинах щодо нього немає

"ГПУ професійно організувала слідчий процес. Але, на жаль, політична складова перевищує юридичну. Зараз не маю права розголошувати жодних подробиць слідчих дій. Мій захист вивчить документ по суті, і найближчим часом ми обов’язково висловимо свою позицію з цього приводу. Проте вже зараз можу сказати, що жодних звинувачень у тяжких злочинах щодо мене немає. Як я вже заявляв, справа проти мене – суто політична", написав Вовк.

"ОАСК має виключну підсудність справ, які стосуються інтересів топ-чиновників і політиків. Тому стара влада й намагалась в будь-якій спосіб встановити контроль над Окружним адміністративним судом міста Києва", вважає суддя.

Вовк переконаний, що нова влада не причетна до тиску на ОАСК, а справа проти суддів - це особиста помста Ситника і – особистий інтерес Горбатюка.

Нагадаємо, наразі сторона обвинувачення не вимагає запобіжного заходу для голови Окружного адміністративно суду міста Києва Павла Вовка. Про це у п’ятницю повідомив журналістам адвокат судді Вовка Михайло Ілляшев.

Як повідомляв УНН, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Пізніше представники НАБУ та Генпрокуратури пояснили слідчі дії підозрою низці суддів ОАСК у систематичному втручанні у роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду України. Керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що такі дії становлять загрозу національній безпеці держави.