На сьогодні немає питання про запобіжний захід судді Вовку - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Наразі сторона обвинувачення не вимагає запобіжного заходу для голови Окружного адміністративно суду міста Києва Павла Вовка. Про це у п’ятницю повідомив журналістам адвокат судді Вовка Михайло Ілляшев, передає кореспондент УНН.
“Запобіжний захід — це така справа, що її не завжди взагалі просять. На сьогоднішній день немає ніякого питання про запобіжний захід”, — сказав він, відповідаючи на запитання щодо запобіжного заходу його підсудному.
На питання про те, чи буде оскаржена підозра судді, він заявив, що “будемо вивчати це питання”.
Нагадаємо, 2 серпня трьом суддям Окружного адміністративного суду Києва та судді Суворівського райсуду Одеси було оголошено про підозру.
Як повідомляв УНН, 26 липня працівники НАБУ та САП проводили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва. Пізніше представники НАБУ та Генпрокуратури пояснили слідчі дії підозрою низці суддів ОАСК у систематичному втручанні у роботу інших судів, зокрема і Конституційного суду України. Керівник Управління спецрозслідувань Головного слідчого управління ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що такі дії становлять загрозу національній безпеці держави.