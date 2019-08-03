После допроса в ГПУ Вовк заявил, что никаких обвинений в тяжких преступлениях относительно него нет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Председатель Окружного административного суда города Киева Вовк в пятницу, 2 августа пришел в Генеральную прокуратуру на допрос вместе с адвокатами. Об этом Павел Волк написал в Facebook, сообщает УНН.
"ГПУ профессионально организовала следственный процесс. Но, к сожалению, политическая составляющая превышает юридическую. Сейчас не имею права разглашать никаких подробностей следственных действий. Моя защита изучит документ по сути, и в ближайшее время мы обязательно выскажем свою позицию по этому поводу. Однако уже сейчас могу сказать, что никаких обвинений в тяжких преступлениях в отношении меня нет. Как я уже заявлял, дело против меня - чисто политическое", написал Волк.
"ОАСК имеет исключительную подсудность дел, касающихся интересов топ-чиновников и политиков. Поэтому старая власть и пыталась любым способом установить контроль над Окружным административным судом города Киева", считает судья.
Волк убежден, что новая власть не причастна к давлению на ОАСК, а дело против судей - это личная месть Сытника и - личный интерес Горбатюк.
Напомним, сейчас сторона обвинения не требует меры пресечения для председателя Окружного административного суда города Киева Павла Вовка. Об этом в пятницу сообщил журналистам адвокат судьи Вовка Михаил Ильяшев.
Как сообщал УНН, 26 июля работники НАБУ и САП проводили обыски в Окружном административном суде Киева. Позже представители НАБУ и Генпрокуратуры объяснили следственные действия подозрению ряду судей ОАСК в систематическом вмешательстве в работу других судов, в том числе и Конституционного суда Украины. Руководитель Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что такие действия представляют угрозу национальной безопасности государства.