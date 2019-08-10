ВККСУ нашла нового заместителя для председателя Комиссии

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 18501 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 106813 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 105299 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 133917 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142903 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129263 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129877 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131167 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153306 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151214 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ВККСУ нашла нового заместителя для председателя Комиссии

ВККСУ нашла нового заместителя для председателя Комиссии

Киев  •  УНН

 • 37003 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. На пленарном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которое состоялось в пятницу, 9 августа, был избран заместитель главы Комиссии. Им стал Гладий Степан Васильевич, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВККС.

Так, по информации, обнародованной на сайте ВККС, Степан Гладий является кандидатом юридических наук.

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В 1993 году Гладий был избран народным судьей Ленинского районного народного суда города Полтавы. С 1998 по 2009 годы работал судьей апелляционного суда Полтавской области, с 2009 - судья Апелляционного суда города Киева, секретарь судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева, судья Киевского апелляционного суда.

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Решением XV очередного съезда судей Украины от 5 марта 2018 года "Об избрании члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины" избран членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Как сообщал УНН, в Украине объявили конкурс на 505 вакантных должностей судей.

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