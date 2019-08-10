ВККСУ нашла нового заместителя для председателя Комиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. На пленарном заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которое состоялось в пятницу, 9 августа, был избран заместитель главы Комиссии. Им стал Гладий Степан Васильевич, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ВККС.
Так, по информации, обнародованной на сайте ВККС, Степан Гладий является кандидатом юридических наук.
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В 1993 году Гладий был избран народным судьей Ленинского районного народного суда города Полтавы. С 1998 по 2009 годы работал судьей апелляционного суда Полтавской области, с 2009 - судья Апелляционного суда города Киева, секретарь судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Апелляционного суда города Киева, судья Киевского апелляционного суда.
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Решением XV очередного съезда судей Украины от 5 марта 2018 года "Об избрании члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины" избран членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины.
Как сообщал УНН, в Украине объявили конкурс на 505 вакантных должностей судей.