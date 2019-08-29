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Президент Італії передасть Конте мандат на формування нового уряду

Президент Італії передасть Конте мандат на формування нового уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент Італії Серджо Маттарелла запросив Джузеппе Конте, щоб доручити йому сформувати уряд на основі нової парламентської більшості. Як оголосив в середу прессекретар глави держави Джованні Грассо, Конте запрошений в президентський Квіринальський палац сьогодні, в четвер о 9:30 (10:30 Київ). Про це повідомляє УНН, спираючись на інформацію DW, ТАСС та ANSA.

“Президент Італійської Республіки Серджо Маттарелла запросив доктора, адвоката Джузеппе Конте завтра о 9:30”, — сказав Грассо.

Маттарелла завершив в середу консультації з політичними партіями. Дві з них — Рух “5 зірок” і Демократична партія (ДП) — повідомили про домовленість сформувати нову парламентську більшість, яка підтримає кабмін на чолі з Конте.

55-річний Конте, адвокат за професією, трохи більше року тому прийшов у політику. Після парламентських виборів в березні 2018 року, за результатами яких жодна партія і коаліція не набрала достатньо голосів для отримання підтримки більшості, в правлячу коаліцію увійшли “Рух” і партія “Ліга”.

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Кандидатура Конте була запропонована “п’ятизірковими” як третя “незалежна” особа. Пости віце-прем’єрів посіли лідери обох партій — Луїджі Ді Майо і Маттео Сальвіні. 20 серпня Конте подав у відставку після розвалу коаліції, про що оголосив Сальвіні, зажадавши проведення дострокових виборів.

Однак, згідно законодавства Італії, відставка уряду не означає автоматичного розпуску парламенту, в якому може бути сформовано альтернативна більшість. Конте повинен формально прийняти мандат, на основі якого буде продовжувати проводити консультації з представниками всіх партій, щоб заручитися підтримкою гарантованої більшості. Потім він повинен представити президенту узгоджений з партіями нової коаліції (“Рух” і ДП) склад кабміну. Потім проходить церемонія приведення до присяги міністрів і перше голосування з питання про довіру уряду.

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Як повідомляють італійські ЗМІ, ще не всі розбіжності між “Рухом” і ДП, які до сих пір були політичними опонентами, подолані. Зокрема, залишається питання про кандидата у віце-прем’єри, а також про низку ключових посад в новому кабінеті.

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