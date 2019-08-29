Президент Італії передасть Конте мандат на формування нового уряду

КИЇВ. 29 серпня. УНН. Президент Італії Серджо Маттарелла запросив Джузеппе Конте, щоб доручити йому сформувати уряд на основі нової парламентської більшості. Як оголосив в середу прессекретар глави держави Джованні Грассо, Конте запрошений в президентський Квіринальський палац сьогодні, в четвер о 9:30 (10:30 Київ). Про це повідомляє УНН, спираючись на інформацію DW, ТАСС та ANSA.