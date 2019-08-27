В Італії застопорилися переговори з формування коаліції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Італійська політична партія Рух "5 зірок" відклала переговори з Демократичною партією про створення нового уряду. Про це УНН повідомляє з посиланням на DW.
Протягом 4 годин Рух "5 зірок" і Демократична партія вели переговори, проте "не зуміли досягти" компромісу. Головною темою була кандидатура прем'єр-міністра в новій коаліції.
Рух "5 зірок" висунув демократам ультиматум: перед наступними переговорами Демократична партія повинна підтримати кандидатуру Джузеппе Конте на посаду очільника уряду, інакше "зустріч не відбудеться".
Лідер правопопулістської "Ліги Півночі" Маттео Сальвіні 8 серпня заявив про вихід з правлячої коаліції з партією Рух "5 зірок" під керівництвом Джузеппе Конте. У результаті Конте 20 серпня оголосив про відставку.
Президент Італії Серджо Маттарелла дав партіям час до 28 серпня, щоб ті змогли знайти в парламенті партнерів по коаліції і, тим самим, запобігти новим вибори.