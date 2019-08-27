В Италии застопорились переговоры по формированию коалиции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Итальянская политическая партия Движение "5 звезд" отложила переговоры с Демократической партией о создании нового правительства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.
В течении 4 часов Движение "5 звезд" и Демократическая партия вели переговоры, однако "не сумели достичь" компромисса. Главной темой была кандидатура премьер-министра в новой коалиции.
Движение "5 звезд" выдвинуло демократам ультиматум: перед следующими переговорами Демократическая партия должна поддержать кандидатуру Джузеппе Конте на должность главы правительства, иначе "встреча не состоится".
Лидер правопопулистской "Лиги Севера" Маттео Сальвини 8 августа заявил о выходе из правящей коалиции с партией Движение "5 звезд" под руководством Джузеппе Конте. В результате Конте 20 августа объявил об отставке.
Президент Италии Серджо Маттарелла дал партиям время до 28 августа, чтобы те смогли найти в парламенте партнеров по коалиции и, тем самым, предотвратить новые выборы.