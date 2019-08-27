В Италии застопорились переговоры по формированию коалиции

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 73224 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 86891 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 126569 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 136800 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125739 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127795 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129995 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153120 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151097 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В Италии застопорились переговоры по формированию коалиции

В Италии застопорились переговоры по формированию коалиции

Киев  •  УНН

 • 9855 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Итальянская политическая партия Движение "5 звезд" отложила переговоры с Демократической партией о создании нового правительства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на DW.

В течении 4 часов Движение "5 звезд" и Демократическая партия вели переговоры, однако "не сумели достичь" компромисса. Главной темой была кандидатура премьер-министра в новой коалиции.

Движение "5 звезд" выдвинуло демократам ультиматум: перед следующими переговорами Демократическая партия должна поддержать кандидатуру Джузеппе Конте на должность главы правительства, иначе "встреча не состоится".

Лидер правопопулистской "Лиги Севера" Маттео Сальвини 8 августа заявил о выходе из правящей коалиции с партией Движение "5 звезд" под руководством Джузеппе Конте. В результате Конте 20 августа объявил об отставке.

Президент Италии Серджо Маттарелла дал партиям время до 28 августа, чтобы те смогли найти в парламенте партнеров по коалиции и, тем самым, предотвратить новые выборы.

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