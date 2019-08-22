Президент Италии хочет быстро договориться о создании нового правительства

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 40570 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 64602 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 122653 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 133102 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 123487 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 126642 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129139 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153021 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151024 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Президент Италии хочет быстро договориться о создании нового правительства

Президент Италии хочет быстро договориться о создании нового правительства

Киев  •  УНН

 • 10517 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Италии Серджо Маттарелла хочет, чтобы политические партии в ближайшие несколько дней заключили соглашение о формировании нового коалиционного правительства, если они хотят избежать досрочных выборов. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters, передает УНН.

Третья по величине экономика еврозоны переживает политические потрясения после развала правительства и отставки премьер-министра Джузеппе Конте. Это произошло накануне начала Римом работы над подготовкой бюджета на 2020 год.

Развал правительства был спровоцирован правой партией "Лига", лидером которой является Маттео Сальвини, который две недели назад объявил правящую коалицию недействительной, заявив, что больше не может работать со своим партнером, "Движением 5 звезд".

Напомним, что президент Италии принял отставку премьер-министра страны.

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