Президент Италии хочет быстро договориться о создании нового правительства
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Президент Италии Серджо Маттарелла хочет, чтобы политические партии в ближайшие несколько дней заключили соглашение о формировании нового коалиционного правительства, если они хотят избежать досрочных выборов. Об этом со ссылкой на источник сообщает Reuters, передает УНН.
Третья по величине экономика еврозоны переживает политические потрясения после развала правительства и отставки премьер-министра Джузеппе Конте. Это произошло накануне начала Римом работы над подготовкой бюджета на 2020 год.
Развал правительства был спровоцирован правой партией "Лига", лидером которой является Маттео Сальвини, который две недели назад объявил правящую коалицию недействительной, заявив, что больше не может работать со своим партнером, "Движением 5 звезд".
Напомним, что президент Италии принял отставку премьер-министра страны.