Президент Италии хочет быстро договориться о создании нового правительства

Третья по величине экономика еврозоны переживает политические потрясения после развала правительства и отставки премьер-министра Джузеппе Конте. Это произошло накануне начала Римом работы над подготовкой бюджета на 2020 год.

Развал правительства был спровоцирован правой партией "Лига", лидером которой является Маттео Сальвини, который две недели назад объявил правящую коалицию недействительной, заявив, что больше не может работать со своим партнером, "Движением 5 звезд".

Напомним, что президент Италии принял отставку премьер-министра страны.