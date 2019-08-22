Президент Італії хоче швидко домовитися про створення нового уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Президент Італії Серджо Маттарелла хоче, щоб політичні партії у найближчі кілька днів уклали угоду про формування нового коаліційного уряду, якщо вони хочуть уникнути дострокових виборів. Про це з посиланням на джерело повідомляє Reuters, передає УНН.
Третя за величиною економіка єврозони переживає політичні потрясіння після розвалу уряду і відставки прем'єр-міністра Джузеппе Конте. Це сталося напередодні початку Римом роботи над підготовкою бюджету на 2020 рік.
Розвал уряду був спровокований правою партією "Ліга", лідером якої є Маттео Сальвіні, який два тижні тому оголосив правлячу коаліцію недійсною, заявивши, що більше не може працювати зі своїм партнером, "Рухом 5 зірок".
Нагадаємо, що президент Італії прийняв відставку прем’єр-міністра держави.