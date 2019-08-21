Президент Італії прийняв відставку прем’єр-міністра держави
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент Італії Серджо Маттарелла 20 серпня прийняв відставку голови Ради міністрів країни Джузеппе Конте. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт глави Італії.
“Президент прийняв заяву про відставку і запропонував уряду подбати про поточні справи”, — йдеться в заяві.
Політичні консультації з приводу уряду призначені на 21 серпня.
Нагадаємо, після атаки на партнера по коаліції Маттео Сальвіні прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що пропонує свою відставку.
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Нагадаємо, на початку серпня віце-прем’єр Італії та лідер правої партії “Ліга” Маттео Сальвіні виступив за дочасні вибори.
Після цього правляча в Італії права партія “Ліга” висунула вотум недовіри до уряду Джузеппе Конте.