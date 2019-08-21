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Президент Італії прийняв відставку прем’єр-міністра держави

Президент Італії прийняв відставку прем’єр-міністра держави

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Президент Італії Серджо Маттарелла 20 серпня прийняв відставку голови Ради міністрів країни Джузеппе Конте. Про це повідомляє УНН із посиланням на сайт глави Італії. 

“Президент прийняв заяву про відставку і запропонував уряду подбати про поточні справи”, — йдеться в заяві.

Політичні консультації з приводу уряду призначені на 21 серпня.

Нагадаємо, після атаки на партнера по коаліції Маттео Сальвіні прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте заявив, що пропонує свою відставку.

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Нагадаємо, на початку серпня віце-прем’єр Італії та лідер правої партії “Ліга” Маттео Сальвіні виступив за дочасні вибори.

Після цього правляча в Італії права партія “Ліга” висунула вотум недовіри до уряду Джузеппе Конте.

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