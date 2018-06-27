Президент Ірану пообіцяв при необхідності "поставити США на коліна"

“Ми впораємося з проблемами. Ми надамо тиск. Але ми не будемо жертвувати нашою незалежністю”, — сказав Роухані.

Він також розповів про економічні плани уряду, назвав ключові напрямки розвитку. У частноти, Роухані пообіцяв боротьбу з бідністю, створення робочих місць і розвиток виробництва.

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Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Америка виходить зі Спільного всеосяжного плану дій. США також не виключили, що в відношенні компаній з Євросоюзу, які після виходу Вашингтона з угоди продовжать співпрацю зі структурами Ірану, можуть бути введені санкції. Трамп обіцяв не тільки повернути старі, а й ввести нові рестрикції відносно Ірану.

У свою чергу президент Ірану Хасан Роухані заявив, що ЄС повинен гарантувати Ірану дотримання його інтересів за СВПД, щоб зберегти угоду в силі. При цьому Тегеран підтвердив готовність не виходити з угоди і продовжити дотримуватися своїх зобов’язань.

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26 травня Хасан Роухані повідомив, що Іран залишає за собою право на мирне збагачення атома, яку дала резолюцією 2231 Ради Безпеки ООН, додавши, що міжнародне співтовариство визнає незаконний характер виходу США з ядерної угоди.