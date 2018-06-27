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Президент Ірану пообіцяв при необхідності "поставити США на коліна"

Президент Ірану пообіцяв при необхідності "поставити США на коліна"

Київ • УНН

 • 12978 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Президент Ірану Хасан Роухані пообіцяв зберегти велич країни перед зовнішнім політичним тиском і заявив, що іранці при необхідності готові поставити США “на коліна”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

“Ми впораємося з проблемами. Ми надамо тиск. Але ми не будемо жертвувати нашою незалежністю”, — сказав Роухані.

Він також розповів про економічні плани уряду, назвав ключові напрямки розвитку. У частноти, Роухані пообіцяв боротьбу з бідністю, створення робочих місць і розвиток виробництва.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Іран очікує, що Європа до липня представить пропозиції для збереження ядерної угоди

Нагадаємо, 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив, що Америка виходить зі Спільного всеосяжного плану дій. США також не виключили, що в відношенні компаній з Євросоюзу, які після виходу Вашингтона з угоди продовжать співпрацю зі структурами Ірану, можуть бути введені санкції. Трамп обіцяв не тільки повернути старі, а й ввести нові рестрикції відносно Ірану.

У свою чергу президент Ірану Хасан Роухані заявив, що ЄС повинен гарантувати Ірану дотримання його інтересів за СВПД, щоб зберегти угоду в силі. При цьому Тегеран підтвердив готовність не виходити з угоди і продовжити дотримуватися своїх зобов’язань.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Духовний лідер Ірану наказав розширити збагачення урану у випадку краху ядерної угоди

26 травня Хасан Роухані повідомив, що Іран залишає за собою право на мирне збагачення атома, яку дала резолюцією 2231 Ради Безпеки ООН, додавши, що міжнародне співтовариство визнає незаконний характер виходу США з ядерної угоди.

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