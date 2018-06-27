Президент Ирана пообещал при необходимости "поставить США на колени"

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 25864 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 74113 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103074 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118517 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138712 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144228 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 182213 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156964 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143051 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Президент Ирана пообещал при необходимости "поставить США на колени"

Президент Ирана пообещал при необходимости "поставить США на колени"

Киев  •  УНН

 • 12978 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент Ирана Хасан Роухани пообещал сохранить величие страны перед внешним политическим давлением и заявил, что иранцы при необходимости готовы поставить США “на колени”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

"Мы справимся с проблемами. Мы окажем давление. Но мы не будем жертвовать нашей независимостью", - сказал Роухани.

Он также рассказал об экономических планах правительства, назвал ключевые направления развития. В частноти, Роухани пообещал борьбу с бедностью, создание рабочих мест и развитие производства.

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Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Совместного всеобъемлющего плана действий. США также не исключили, что в отношении компаний из Евросоюза, которые после выхода Вашингтона из соглашения продолжат сотрудничество со структурами Ирана могут быть введены санкции. Трамп обещал не только вернуть старые, но и ввести новые рестрикции в отношении Ирана.

В свою очередь президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ЕС должен гарантировать Ирану соблюдения его интересов за СВПД, чтобы сохранить соглашение в силе. При этом Тегеран подтвердил готовность не выходить из соглашения и продолжить придерживаться своих обязательств.

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26 мая Хасан Роухани сообщил, что Иран оставляет за собой право на мирное обогащения атома, которую дала резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, добавив, что международное сообщество признает незаконный характер выхода США по ядерной сделки.

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